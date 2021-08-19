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Появилось видео из автомобиля мужчины, угрожавшего взорвать бомбу в Вашингтоне

Михаил Алимов

В мире
Появилось видео из автомобиля мужчины, угрожавшего взорвать бомбу в Вашингтоне
Фото: flickr/uscapitol

В Сети появилось видео из машины человека, угрожавшего взорвать бомбу рядом с библиотекой Конгресса в Вашингтоне. С мужчиной ведет переговоры ФБР.

Кадры появились из его прямой трансляции в Facebook, уже заблокированной социальной сетью. Он требовал разговора с президентом США Джо Байденом. На кадрах слышно, что он предупреждает полицейских о последствиях при стрельбе по нему. Злоумышленник угрожает, что вместе с ним погибнут два района города.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы проверяют сообщение о минировании грузовика рядом с библиотекой Конгресса США. Они оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия в Вашингтоне.

За оцеплением оказались Капитолийский холм, Верховный суд и сама библиотека.

Территорию оградили желтой лентой. Потенциально опасную зону охраняют офицеры. Граждан просят обходить стороной этот район и выбирать иной маршрут.

До этого, 4 августа, неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании кабинета министров Украины.

Сообщается, что мужчина с гранатой зашел в здание правительства и заявил, что планирует ее взорвать. В среду, 4 августа, в здании правительства должно было состояться заседание.

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