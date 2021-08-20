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Американские ученые рассказали о преимуществах интервального голодания

Иван Юминов

Общество
Американские ученые рассказали о преимуществах интервального голодания
Фото: Pixabay

Ученые из Калифорнии выяснили, что интервальное голодание делает организм более крепким и помогает убрать лишний вес. Об этом сообщает научный журнал Cell Reports.

— Основным результатом многих клинических исследований TRE (интервального голодания — прим. «ВМ») является потеря веса, но мы обнаружили, что интервальное голодание полезно не только для метаболических заболеваний, но и для повышения инсулинорезистентности и устойчивости к инфекционным заболеваниям, — рассказали специалисты.

В рамках эксперимента ученые кормили грызунов продуктами с высокой концентрацией жиров и сахара в течение девяти часов в сутки, после чего им больше не давали еды. Результаты продемонстрировали, что интервальное голодание способно помочь при диабете второго типа, онкологии, а также жировой болезни печени.

Кроме того, среди положительных эффектов этой диеты можно отметить защиту организма от инфекций и смерти, вызванной сепсисом, отмечает New Inform.

19 августа диетолог Ольга Бурлакова рассказала, что сахар — это токсин, который вызывает сильнейшее привыкание. Из-за этого в первые дни после исключения сладких продуктов из своего рациона человек может испытывать сильную ломку, головную боль, бессонницу, скачки аппетита и другие последствия.

Этот процесс в среднем длится около трех недель, но он необходим для установления новых нейронных связей и выработки новых привычек. Несмотря на боль и дискомфорт, в этот период стоит подумать о здоровье своего организма и понять, что тело постепенно очищается от токсинов и вредных веществ, добавила специалист.

При этом полный отказ от сахара тоже приведет к нарушению обменных процессов и здоровья. Норма сахара в день для взрослого человека должна составлять 60 граммов, заключила Бурлакова.

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