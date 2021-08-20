Политолог рассказал о целях прощального визита Меркель в Россию

Фото: Администрация президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву в пятницу, 20 августа постарается спасти Минские соглашения во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил немецкий политолог Александер Рар.

— Это может стать ее главной целью. В последнюю секунду она попытается обеспечить прорыв, но, с моей точки зрения, мяч находится на стороне Украины. Я думаю, что она хочет завершить свой канцлерский срок положительным шагом в сторону России, — рассказал эксперт.

Канцлер захочет расставить точки над «i» в отношениях с Россией, а также создать мост, по которому пойдет ее политический наследник, приводит слова Рара ТАСС.

Главы государств, как ожидается, обсудят международную повестку, в том числе ситуации в Белоруссии, Афганистане и конфликт на востоке Украины. Кроме того, в ходе своей поездки Меркель проведет пресс-конференцию и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство партия сформирует правительство с новым главой государства.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.