Синоптики пообещали до 27 градусов тепла в Москве 20 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве в пятницу, 20 августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В дневное время столбики термометров окажутся на отметке 25-27 градусов, а в ночь на субботу, 21 августа, температура снизится до 15 градусов.

Скорость ветра не превысит семь метров в секунду, а атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на предстоящей неделе в Москве ожидается похолодание до плюс 17 градусов, что станет первым «звоночком» осени.

По его словам, в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа, температура воздуха в городе составит плюс 20–23 градуса, а ночью на улицы опустится «седой старик-туман». Метеорологическая осень в столице при среднесуточной температуре ниже плюс 15 градусов наступит 24 августа.

Тишковец уточнил, что в понедельник, 23 августа, температура воздуха опустится до 20 градусов, во вторник, 24 августа, — до 16–18 градусов, а в среду, 25 августа, — до 15–17 градусов.