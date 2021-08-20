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Петр Бирюков: Число обращений за согласованием перепланировки от москвичей выросло вдвое

Михаил Алимов

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Петр Бирюков: Число обращений за согласованием перепланировки от москвичей выросло вдвое
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В последнее время все больше заявлений о перепланировке подается онлайн. Москвичи за год увеличили их количество в два раза. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Услуга по оформлению перепланировки — одна из самых популярных, за семь месяцев этого года поступило более 20 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года, — рассказал он.

По его словам, электронная подача заявлений сокращает сроки принятия решений, потому что не тратится время на пересылку документов.

Заммэра напомнил, что с 21 августа подача заявлений полностью переведена в онлайн-формат. Чтобы сделать перепланировку в квартире, теперь не нужно приходить в МФЦ или жилищные инспекции по административным округам (для юридических лиц).

Перепланировку можно согласовать на сайте. Все уведомления по заявлению будут приходить в персональный личный кабинет.

Бирюков также отметил, что на сайте Мосжилинспекции есть подробная инструкция с заполнением заявления о перепланировке. Там перечислены распространенные ошибки в заполнении и простой алгоритм, как сделать это правильно.

В июле сообщалось, что москвичи подали 16 тысяч заявлений о перепланировке за полгода. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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