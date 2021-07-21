Москвичи подали 16 тысяч заявлений о перепланировке за полгода

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Жители столицы за первые шесть месяцев этого года в 2,3 раза чаще обращались за перепланировкой, чем за аналогичный период 2020 года. Количество заявлений в 2021 году составило 16 тысяч. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Напоминаем: в 2020 году мы перевели госуслугу по согласованию переустройства и перепланировки в электронный вид, — говорится в сообщении.

Из-за этого сократились сроки получения решения, а все его этапы можно отследить. Оставить заявку на перепланировку можно в личном кабинете на официальном портале мэра Москвы, передает ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, с начала года более 1,5 тысячи лифтов заменили в столице в рамках региональной программы капитального ремонта. Всего будет заменено 3005 лифтов. Они подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования. Отмечается, что если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

При проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.