Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи подали 16 тысяч заявлений о перепланировке за полгода

Михаил Алимов

Город
Москвичи подали 16 тысяч заявлений о перепланировке за полгода
Фото: Pixabay

Жители столицы за первые шесть месяцев этого года в 2,3 раза чаще обращались за перепланировкой, чем за аналогичный период 2020 года. Количество заявлений в 2021 году составило 16 тысяч. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Напоминаем: в 2020 году мы перевели госуслугу по согласованию переустройства и перепланировки в электронный вид, — говорится в сообщении.

Из-за этого сократились сроки получения решения, а все его этапы можно отследить. Оставить заявку на перепланировку можно в личном кабинете на официальном портале мэра Москвы, передает ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, с начала года более 1,5 тысячи лифтов заменили в столице в рамках региональной программы капитального ремонта. Всего будет заменено 3005 лифтов. Они подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования. Отмечается, что если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

При проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Читайте также:
перепланировказаявлениестатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подвиг генерала Раевского

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Все мнения
О проекте