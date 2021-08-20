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«Сотрудничество стран»: названы темы переговоров Путина и Меркель в Москве

Полина Долганова

Политика
«Сотрудничество стран»: названы темы переговоров Путина и Меркель в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят в ходе своих переговоров в Москве двустороннее сотрудничество своих стран. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что предстоящая встреча станет первой для политиков с момента начала пандемии коронавирусной инфекции.

— Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, — говорится в заявлении.

Во время визита в российскую столицу Меркель также планирует возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Как передает ТАСС, германская сторона полагает, что на встрече лидеров двух стран будут также обсуждаться вопросы борьбы с COVID-19, конфликт на востоке Украины, ситуация в Белоруссии и обстановка в Афганистане.

До этого немецкий политолог Александер Рар заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву в пятницу, 20 августа постарается спасти Минские соглашения во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство голосов партия сформирует правительство с новым главой государства.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».

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