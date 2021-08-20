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Производители винограда в России могут поднять цены в 2021 году

Полина Долганова

Общество
Производители винограда в России могут поднять цены в 2021 году
Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества предположили, что производители российского винограда в текущем сезона поднимут цены не менее чем на 30 процентов из-за климатических изменений. Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что оставить цены неизменными получится только у тех производителей, которые имеют большие площади собственных виноградников.

— Те, кто закупают виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15–20 процентов за бутылку и более. Розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще существенней. Это повысит конкурентоспособность производителей полного цикла, — рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олеся Буняева.

По ее словам, себестоимость одного килограмма винограда, который вырос на площади более одной тысячи гектаров, оценивается в 25–35 рублей. Стоимость винограда, выросшего на площади в несколько сотен гектаров, может достигать более 45 рублей за килограмм, а на маленьких элитных виноградниках и вовсе от 80 до 100 рублей.

Руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян в свою очередь подытожил, что цена на хороший виноград в Крыму и на Кубани уже составляет более 80–100 рублей. Те производители, которые уже долгое время вкладываются в свои плантации и ухаживают за ними, в настоящее время имеют огромное преимущество, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовит законопроект, который будет ограничивать наценку в торговых сетях. ФАС считает, что изменения в законодательстве нужны для «повышения прозрачности».

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