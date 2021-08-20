В Крыму призвали Зеленского прекратить «рычать» на жителей полуострова

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать «рычать» на жителей Крыма и угрожать им возвращением украинской власти. Такое мнение выразил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

— Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию, — сказал он.

Он отметил, что на полуострове рады всем гостям, которые приезжают с добрыми намерениями и без агрессии.

Фикс подытожил, что Крым также примет и тех, кто приходит с агрессией, но «в совершенно другом месте — в СИЗО и тюрьме», передает РИА Новости.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «с радостью» воспримет возвращение украинских властей на полуостров. По его словам, российская сторона уже долгое время «оказывает влияние на жителей Крыма через средства массовой информации». Теперь, как считает Зеленский, у жителей Крыма «появилось понимание всего произошедшего», и власть Украины «с радушием» примут на территории полуострова. Лидер подытожил, что радость населения будет связана с тем, что «с Украиной в Крым вернется жизнь».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».