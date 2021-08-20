Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые показали, как коронавирусная инфекция попадает из носа в мозг

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые показали, как коронавирусная инфекция попадает из носа в мозг
Фото: Pixabay

Ученые с помощью биолюминесцентной визуализации в режиме реального времени показали, как коронавирусная инфекция распространяется в организме и перемещается из носа в легкие и в мозг. Результаты исследования опубликовало издание Immunity.

В рамках работы специалисты ввели флуоресцентный белок в организм мышей. Такая система позволила впервые визуализировать распространение инфекции.

В результате эксперимента удалось выяснить, что первые сутки вирус остается в носу, а затем перемещается в легкие. На третий день инфекция приобретает более широкую область распространения и может затронуть и мозг. На шестые сутки вирус окончательно попадает в мозг и поражает его. В результате этого грызуны умирают.

Отмечается, что мышам вводили антитела из человеческой плазмы. В том случае, если грызун получал их до момента заболевания, то распространения инфекции получалось избежать.

До этого врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев перечислил последствия, которые могут возникнуть после перенесенного COVID-19. По его словам, основные жалобы, которые пациент предъявляет после коронавируса: снижение зрения, боль в глазах или за глазом, покраснение глаз или век, сухость в глазах, опущение век, искривление линии, выпадение букв в словах. По словам специалистов, таких пациентов становится все больше в последнее время.

Читайте также:
Коронавирусученыеинфекции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте