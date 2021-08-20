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Уровень уличной преступности сократился на 3,7 процента за семь месяцев 2021 года

Илья Ашуров

Происшествия
Уровень уличной преступности сократился на 3,7 процента за семь месяцев 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По итогам семи месяцев 2021 года число совершенных в общественных местах преступлений сократилось на 3,7 процента. Об этом свидетельствуют статистические сведения за январь-июль 2021 года, опубликованные МВД России.

По данным ведомства, в этом году количество уличных грабежей уменьшилось на 25,2 процента, разбойных нападений — на 19,8 процента, краж — на 6,4 процента.

— Отмечается сокращение общего количества зарегистрированных противоправных деяний, в том числе убийств и покушений на убийство — на 8,4 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 12,4 процента, разбоев — на 19,5 процента, грабежей — на 20,4 процента, — говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период существенно уменьшились случаи хищения и угона транспортных средств — на 27,4 и 16,3 процента соответственно.

Также в ведомстве сообщили об уменьшении почти на 20 процентов преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Более чем в два раза замедлился прирост количества киберпреступлений. Так, за первый квартал этого года прирост составил 33,7 процента, за январь-июль — 15,7 процента.

В середине июня сообщалось, что МВД России заинтересовалось идеей создания единой базы по киберпреступлениям совместно с Банком России (ЦБ) на фоне роста киберпреступности.

В Министерстве финансов отметили, что база с данными МВД и ЦБ поможет сформировать корректную статистику нарушений и повысит эффективность методов борьбы с преступностью.

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