«Пыльный вихрь»: огненное торнадо сняли на видео в Башкирии

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Жители Башкирии стали свидетелями огненного торнадо на поле между двумя поселениями. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Стихия поразила местность между поселениями Садовый и Бурибай. На кадрах можно рассмотреть, как на пастбище воспламеняется трава и двигается торнадо.

В пресс-службе ГУМЧС по региону отметили, что данное явление называется «Пыльный вихрь».

К настоящему моменту огонь уже ликвидирован.

В южных районах Башкирии пожары полыхают уже несколько недель. По данным спасательной службы, за последние 24 часа в республике зарегистрировали шесть новых возгораний, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин распорядился оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, до 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 9 августа. Глава государства назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, главу Республики Карелия Артура Парфенчикова, главу Якутии Айсена Николаева, а также губернатора Челябинской области Алексея Текслера, отмечалось на сайте Кремля.