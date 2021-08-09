Путин поручил оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин распорядился оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, до 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 9 августа.

— Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья, — говорится в документе.

Глава государства назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, главу Республики Карелия Артура Парфенчикова, главу Якутии Айсена Николаева, а также губернатора Челябинской области Алексея Текслера, отмечается на сайте Кремля.

9 августа Путин также поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен на продукты. Мишустину как ответственному за исполнение поручения необходимо будет представить доклад до 1 сентября, а затем отчитываться перед президентом раз в квартал.

Глава государства также распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занималась мониторингом образования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.