Домработница Бритни Спирс заявила на нее в полицию

Фото: instagram.com/britneyspears

Помощница по дому поп-дивы Бритни Спирс подала жалобу из-за того, что певица ударила ее во время конфликта. Об этом сообщила полиция округа Вентура в пятницу, 20 августа.

Инцидент произошел утром в понедельник, 16 августа, в доме звезды в Южной Калифорнии. После этого домработница обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

Женщина заявила, что Бритни Спирс ударила ее по рукам, из-за чего у нее выпал телефон. Однако самой помощнице поп-дива не нанесла увечий. После сотрудники полиции попытались связаться с артисткой по телефону, но она наотрез отказалась беседовать с ними.

В настоящий момент полиция округа Вентура ведет расследование. Органы направили в местную прокуратуру поступившую информацию для возможного дальнейшего рассмотрения дела и вынесения решения, пишет РИА Новости со ссылкой на канал NBC News.

В последнее время звезда вновь стала часто оказываться в центре скандалов. В июне на судебном заседании Спирс потребовала освобождения от опекунства со стороны отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Артистка призналась, что намерена вернуть свою жизнь и свои права.

Отец певицы уже более 12 лет является ее опекуном и полностью распоряжается ее деньгами. В 2020 году Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

13 августа СМИ сообщили, что отец Бритни Спирс согласился отпустить ее из-под опеки. По неподтвержденным данным, адвокат Спирса направил в суд Лос-Анджелеса уведомление о пожелании своего доверителя.