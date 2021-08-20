«Я просто в ужасе»: немецкий политолог рассказал, что пишут в Германии о визите Меркель в Москву

Фото: Администрация президента РФ

Немецкая пресса не понимает важности выстраивания стратегических отношений Германии с Россией и пишет «неправильные и нехорошие» материалы о визите в пятницу, 20 августа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Он отметил, что главной темой встречи Меркель и президента России Владимира Путина будет Афганистан. И канцлер понимает, что стабильность в Афганистане, во всем регионе, зависит сегодня не от Америки, а от России и в будущем — от Китая. Именно поэтому важно вести, отстраивать стратегические отношения с Москвой. Однако германская пресса и элита не понимают этого.

— Я просто в ужасе смотрю, что пишут немецкие газеты про визит Меркель сегодня у Путина. Главные газеты пишут, что Путину нельзя доверять, что он шпионит против Германии, ничего хорошего от России ожидать нельзя, что отношения между Меркель и Путиным на самом деле всегда были плохими. Постоянно подливают масло в огонь для конфликтов, — сказал Рар.

Главы государств, как ожидается, обсудят международную повестку, в том числе ситуации в Белоруссии, Афганистане и конфликт на востоке Украины. Кроме того, в ходе своей поездки Меркель проведет пресс-конференцию и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство партия сформирует правительство с новым главой государства.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».