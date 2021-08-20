Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стала известна причина госпитализации звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

Виктория Сикерина

Общество
Стала известна причина госпитализации звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова
Фото: ТНТ4

Причиной госпитализации звезды сериала «Полицейский с Рублевки» российского актера Романа Попова стало переутомление. Об этом сообщил сам артист в пятницу, 20 августа.

Актер отметил, что находится под наблюдением врачей в Боткинской больнице в Москве.

— Причина — переутомление на съемочной площадке. Подробности — по результатам исследования, — заявил Роман Попов РИА Новостям.

Ранее сообщалось, что артиста срочно госпитализировали в столичное медицинское учреждение. За день до случившегося он почувствовал недомогание на съемках, упал и разбил лоб.

СПРАВКА

Роман Попов родился в 1985 году на Украине в городе Конотоп. В молодости он поступил в Марийский государственный педагогический университет на факультет психологии. Здесь же он создал команду КВН и впервые вышел на сцену в качестве юмориста. После этого Роман Попов начал свою профессиональную карьеру.

За весь творческий путь артист принял участие в различных проектах. Особую популярность ему принес сериал «Полицейский с Рублевки», где он сыграл роль следователя Мухича.

Читайте также:
Актерыгоспитализация«Полицейский с Рублевки»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Все мнения
О проекте