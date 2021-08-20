Стала известна причина госпитализации звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

Фото: ТНТ4

Причиной госпитализации звезды сериала «Полицейский с Рублевки» российского актера Романа Попова стало переутомление. Об этом сообщил сам артист в пятницу, 20 августа.

Актер отметил, что находится под наблюдением врачей в Боткинской больнице в Москве.

— Причина — переутомление на съемочной площадке. Подробности — по результатам исследования, — заявил Роман Попов РИА Новостям.

Ранее сообщалось, что артиста срочно госпитализировали в столичное медицинское учреждение. За день до случившегося он почувствовал недомогание на съемках, упал и разбил лоб.

СПРАВКА

Роман Попов родился в 1985 году на Украине в городе Конотоп. В молодости он поступил в Марийский государственный педагогический университет на факультет психологии. Здесь же он создал команду КВН и впервые вышел на сцену в качестве юмориста. После этого Роман Попов начал свою профессиональную карьеру.

За весь творческий путь артист принял участие в различных проектах. Особую популярность ему принес сериал «Полицейский с Рублевки», где он сыграл роль следователя Мухича.