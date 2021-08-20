Туроператоры объяснили спад цен на туры в Доминикану

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Доминикане не удастся стать таким же популярным направлением туризма у россиян, какими являются в настоящее время Турция и Египет. Об этом рассказала исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Она также объяснила, почему путевки в Доминикану упали в цене на 40–60 процентов.

— Доминикана всегда считалась страной для круглогодичного отдыха туристов. Но, к сожалению, август — не самое лучшее место для отдыха в этой стране, потому что там начинается сезон ураганов, дождей, водорослей, — сказала Осипова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

При выборе мест для отдыха туристы часто ориентируются на длительность перелета. Так, продолжительность рейса в Доминикану из Москвы может составлять 12 часов. Такой перелет нельзя сравнить с путешествием в Турцию или Египет, куда можно долететь за четыре часа.

При этом рост спроса на путевки в Доминикану специалист объяснила увеличением рейсов в республику. Она пояснила, что в ближайшее время самолеты будут совершать в этом направлении до 20 рейсов в неделю.

Осипова добавила, что в осенний период популярностью также пользуются российские курорты. Так, например, после длительного периода дождей сухим и благоприятным вновь может стать Краснодарский край, передает издание ИА «НСН».

До этого «Вечерняя Москва» разбиралась в том, как обстоит ситуация с обеспечением безопасности в аэропортах Египта и чего ожидать от цен на отдых в этой стране. Количество проверок, которые были проведены Россией за последние два года в отношении обеспечения безопасности в Египте, можно назвать беспрецедентным, рассказал в беседе с «ВМ» эксперт в области выездного туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.