Владимир Путин и Ангела Меркель начали переговоры в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали переговоры в Кремле. Общение лидеров двух стран началось в пятницу, 20 августа.

— Этой мой прощальный визит, нам есть, о чем поговорить, — цитирует канцлера РИА Новости.

Меркель также заявила, что на встрече с российским коллегой она планирует обсудит ситуацию в Афганистане, Ливию и другие вопросы.

— Сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом, — сказал в свою очередь Владимир Путин во время встречи.

До этого Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.

Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство голосов партия сформирует правительство с новым главой государства.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».