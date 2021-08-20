Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Фото: Bundesregierung

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве. Об этом в пятницу, 20 августа, пишет РИА Новости.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву 20 августа планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они планируют обсудить двустороннее сотрудничество стран. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. Встреча станет первой для политиков с момента начала пандемии коронавирусной инфекции.

Как передавал ТАСС, германская сторона полагает, что на встрече лидеров двух стран будут также обсуждаться вопросы борьбы с COVID-19, конфликт на востоке Украины, ситуация в Белоруссии и обстановка в Афганистане.

А немецкий политолог Александр Рар заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву в пятницу, 20 августа, постарается спасти Минские соглашения во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство голосов партия сформирует правительство с новым главой государства.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».