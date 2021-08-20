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На ВДНХ расскажут, как появились слова

Ольга Маркова

Развлечения
На ВДНХ расскажут, как появились слова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главная выставка страны в центре славянской письменности «Слово» с 21 августа запускает цикл лекций «Как появились слова», которые прочтут российский антрополог Станислав Дробышевский, кандидат исторических наук Арсен Фараджев и доктор филологических наук Светлана Бурлак.

На первом занятии слушателям расскажут, какой способ коммуникации использовали и о чем сообщали друг другу древние люди. Лекция посвящена открытиям в изучении эпохи палеолита — дописьменному периоду человечества — и охватывает историю памятников дописьменного периода на протяжении более чем 3 миллионов лет. Участники смогут проследить сложный путь возникновения рисуночного письма в эпоху неолита, когда слово письменное только зарождалось.

На лекции 19 сентября участникам ответят на вопросы, зачем древним людям понадобилась членораздельная речь, был ли человеческий язык изначально един или в разных концах планеты независимо друг от друга возникло несколько праязыков, почему у носителей разных языков отличается строение мозга.

Тема происхождения языка и письменности станет основной на лекции в октябре.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Кроме того, 22 августа на ВДНХ во Дворце госуслуг состоится празднование десятилетия центров «Мои документы». В программе мероприятия: 3D-квест, лекции, конкурсы, тематическая зона для фотографий.

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