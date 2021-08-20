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Москвичей пригласили в «Ночь кино» на бесплатные экскурсии

Ольга Маркова

Развлечения
Москвичей пригласили в «Ночь кино» на бесплатные экскурсии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Всероссийская акция «Ночь кино» 28 августа пройдет в Москве. Горожан в этот день пригласили на экскурсии по местам, где снимают, хранят и показывают кино.

В кинотеатре «Москино Тула» пройдет экскурсия «Визит в фильмофонд Москино». Ее участники увидят уникальный архив, который включает более чем 15 тысяч фильмов, а также работу сотрудников фильмофонда, сохраняющих пленочный архив.

Кинотеатр «Художественный» откроет свое «закулисье». Посетители услышат рассказ об архитектуре и сохранившемся декоре здания, увидят оригинальные потолочные балки 1912 года, прогуляются по исторической лестнице и узнают множество подробностей об истории здания, процессе и результатах реставрации.

Музей Кино в рамках акции организует три экскурсии: «Волшебный фонарь или Первое знакомство с Музеем кино», «Конец прекрасной эпохи» и «Над фильмом работали: краткая история советского кино». На обзорной экскурсии по экспозиции музея посетители узнают о главных людях, событиях и открытиях первого столетия российского кинематографа, а также увидят главные экспонаты из собрания музея — кинотехнику, эскизы, рукописи, книги, плакаты, фотографии и мемориальные предметы.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте акции.

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