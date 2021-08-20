Современное общественное пространство появится в 2021 году в Ново-Переделкине

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новое пространство общего пользования обустроят в районе Ново-Переделкино в ЗАО в этом году. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Зона для отдыха и спорта появится во дворе на улице Скульптора Мухиной между домами № 12, № 12/1 и № 12/2.

За время ремонта удалось заменить асфальт на проезжей части и тротуарах, обустроить газон и высадить кустарники. Также жители высказали пожелание о создании дорожно-тропиночной сети там, где раньше не было специально проложенных дорог.

Фото: Общественное пространство, Ново-Переделкино

Около дома №12 установили детскую площадку, качели, песочницу и карусель.

Возле дома № 12/1 расположились современные тренажеры и поле для футбола.

Рядом с домом № 12/2 построили тематическую площадку для детей «Средневековый замок», пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ранее в Комплексе городского хозяйства Москва отметили, что около Салтыковского лесопарка в Восточном административном округе появится зона со скейт-парком, памп-треком и площадкой для воркаута. Также здесь обустроят территорию для пикников, площадку для выгула и дрессировки собак, а также детские игровые комплексы.