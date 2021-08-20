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Скейт-парк, зона для воркаута и памп-трек появятся в районе Новокосино

Виктория Сикерина

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Скейт-парк, зона для воркаута и памп-трек появятся в районе Новокосино
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, Салтыковский лесопарк Карта всех событий

Зону отдыха со скейт-парком и памп-треком обустроят на территории около Салтыковского лесопарка в Восточном административном округе (ВАО). Об этом сообщили в пятницу, 20 августа, в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Скейт-парк, памп-трек, зона для воркаута и пункт проката появятся в южной части парка. Также здесь оборудуют детскую площадку и территорию для пикников.

На севере предусмотрена площадка для выгула и дрессировки собак.

— На Мирском проезде создадим зону тихого отдыха с лавочками и цветниками. Вдоль Салтыковской улицы обустроим велосипедные дорожки и дорожки для бега, — сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также в сообщении отметили, что на территории установят фонари и высадят кустарники и деревья.

Ранее в подмосковном комитете по туризму назвали пять самых популярных парков Московской области. В список лидеров вошли парковые зоны «Елочки», «Раздолье», «Пехорка», «Ивановские пруды» и городской парк в Солнечногорске.

Корреспонденту «ВМ» удалось узнать, как работает скейт-парк в Вешняках после ограничений из-за пандемии коронавируса.

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