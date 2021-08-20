Visa призвала банки расследовать ситуацию с комиссиями по покупкам в Wildberries

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Международная платежная система Visa направила в банки-эквайеры, который работают с интернет-магазином Wildberries, письма с просьбой расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали ТАСС два источника на банковском рынке.

Собеседник агентства отметил, что представители платежной системы узнали о наценке в два процента при оплате картой Visa.

— Платежная система подчеркнула, что если это действительно так, то это нарушение правил платежной системы. И если кто-то из банков будет проводить операции с наценкой, то для такого банка возможны штрафные санкции, — пояснил источник.

Второй собеседник агентства отметил, что ранее покупки Wildberries имели MCC-код «супермаркет», но еще осенью он был изменен на «одежду и обувь», из-за чего эквайринг Wildberries обходится дороже, пишет ТАСС.

Платежная система Visa начала расследование после решения российского онлайн-ретейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров иностранными картами.

Ретейлер объявил о снижении цен на товары при их оплате картами «Мир», через систему быстрых платежей (СБП) и сервис SberPay. В компании уточнили, что разница в цене достигается при помощи значительно более низких комиссий при транзакциях через российские системы.

Потребители должны иметь возможность выбирать наиболее удобный способ оплаты, подчеркнули в Visa. В маркетплейсе пояснили, что сделали тарифы прозрачными для клиентов, так как комиссии платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто. Информация о комиссии даст покупателям возможность сэкономить, выразили уверенность в пресс-службе ретейлера.