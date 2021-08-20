Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой

Фото: СК РФ

Пропавшую утром 17 августа в Темкинском районе Смоленской области годовалую девочку нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Сообщение об исчезновении девочки в возрасте год и 10 месяцев в Шелуковом урочище в Темкинском районе поступило 17 августа. По предварительным данным, малышка ушла утром из дома и не вернулась. Ее искали в течение четырех суток без перерыва в ночное время.

По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

— Сегодня днем девочка обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около четырех километров от места жительства семьи. Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

По словам главы Темкинского района Сергея Гуляева, на место обнаружения ребенка приехала бригада скорой помощи. Из областного центра выехал реанимобиль, а из столицы летит вертолет, пишет ТАСС.

Аналогичный случай с более трагическим финалом произошел в Тюмени. Там пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она вышла из своего дома и не вернулась. Ее тело обнаружили в пакете на берегу озера 19 августа.