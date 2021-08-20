Неосвоенный участок в Южном Бутове выставят на торги

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Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 19 августа 2021 года согласовала прекращение реализации инвестиционного проекта по строительству производственной базы на земельном участке в Южном Бутово.

Как рассказала ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, инвестор планировал на участке площадью около 0,4 га построить производственную базу. Для этого в 2005 году был оформлен договор аренды земельного участка, который предусматривал строительство объекта до 2 декабря 2008 года. Разрешительная документация не оформлялась.

Участок находится в промзоне «Бутово», пересечение проектируемых проездов № 185 и № 188 (ЮЗАО). В связи с его неосвоением принято решение о расторжении договора.

Участок свободен от застройки. Власти планируют выставить его на торги.