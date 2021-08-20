Эксперт объяснил, чем россияне заменят вино в случае его подорожания

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Из-за подорожания российских вин граждане станут больше интересоваться самостоятельным виноделием. Кроме того, вырастет спрос на водку и недорогие крепленые вина. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

Специалисты Роскачества предположили, что производители российского винограда в текущем сезона поднимут цены не менее чем на 30 процентов из-за климатических изменений.

— Подорожание вина магазинного так или иначе стимулирует собственное виноделие. Но на рынок с таким вином не выйти. Подорожание вина, к сожалению для всех нас, как правило, ведет к перетеканию спроса на другие спиртные напитки. Как правило, альтернатива вину — водка и крепленые вина, не совсем натуральные. Такие вина не сильно будут дорожать, — сказал Холод.

По словам собеседника «ВМ», от непогоды пострадал не только Краснодарский край, но и другие регионы, где выращивают виноград. Поэтому вино на прилавках магазинов, скорее всего, подорожает.

— Конечно, Краснодарский край по виноградникам number one. Но непогода не заканчивалась границами Краснодарского края. Проблемы были и в Ростове, и в Ставраполье, и в северо-кавказских республиках, где тоже какие-то объемы есть. В Крыму проблем еще больше было в связи с затоплениями. Они все вместе пострадали, — заключил эксперт.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовит законопроект, который будет ограничивать наценку в торговых сетях. ФАС считает, что изменения в законодательстве нужны для «повышения прозрачности».