Получившего удар током в ТиНАО ребенка госпитализировали на вертолете

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Мальчика с электротравмой госпитализировали на вертолете из Новой Москвы в столичную клинику. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Ребенок четырех лет получил электротравму 20 августа в СНТ «Синяя птица». Машина скорой помощи доставила пострадавшего на площадку «Киевский» поселения Первомайское. Оттуда его госпитализировала авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф.

На борту вертолета медики поддерживали и контролировали состояние мальчика. После ребенка передали врачам в клинику для лечения, пишет РИАМО.

В июне «ВМ» сообщала о другом случае с ребенком, закончившимся трагичнее. В подмосковном Королеве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветка дерева. От полученных травм ребенок умер на месте. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.