США ограничат импорт российского огнестрельного оружия

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США с 7 сентября введут ограничения на импорт российского огнестрельного оружия и экспорт ядерных технологий. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Госдепартамент США.

Ограничения будут введены на импорт «определенного вида российского огнестрельного оружия» и боеприпасов. Кроме того, запрет коснется экспорта ядерной и ракетной продукции.

Данное решение было принято из-за якобы применения Россией химического оружия. Документ должны опубликовать на сайте правительства США 7 августа. Запреты будут действительны минимум год, пишет РИА Новости.

20 августа США также ввели санкции против девяти физлиц и четырех организаций из России, так как они якобы связаны с «отравлением» Алексея Навального. По данным Вашингтона, организации работали в области химического оружия, развивая потенциал России в данной сфере.

До этого Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию из-за «отравления» Навального.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.