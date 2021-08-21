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Посол РФ обвинил США в попытке получить конкурентные преимущества

Татьяна Плотникова

Политика
Посол РФ обвинил США в попытке получить конкурентные преимущества
Фото: Пресс-служба Госдумы

Американские власти продолжают слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Комментируя новые антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами, дипломат отметил, что Вашингтон «вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права».

Антонов усомнился в том, что подобные неконструктивные шаги помогут укрепить глобальную стабильность, а также указал, что «сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве».

Посол напомнил, что власти США изначально стремились воспрепятствовать энергосотрудничеству России с Европой. При этом односторонние действия Вашингтона нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений.

Анатолий Антонов выразил убежденность в том, что санкции Соединенных Штатов — попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий, сообщается в Facebook посольства РФ в США.

20 августа США ввели санкции против девяти физлиц и четырех организаций из России, так как они якобы связаны с «отравлением» Алексея Навального. В тот же день президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с российскими энергетическими проектами, в том числе газопроводом «Северный поток — 2».

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