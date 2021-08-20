Байден разрешил вводить санкции из-за «Северного потока — 2»

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Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с российскими энергетическими проектами, в том числе газопроводом «Северный поток — 2». Письмо американского лидера было опубликовано в пятницу, 20 августа, Белым домом.

Данное решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США. В сообщении также говорится, что российские власти ведут «вредную иностранную деятельность».

В частности, в указе акцентируется внимание на проектах российских трубопроводов, так как они якобы расширяют влияние РФ на европейские ресурсы. При этом окончательное решение о санкциях из-за «Северного потока — 2» примут госсекретарь совместно с главой Минфина США, передает «Царьград».

— Указ блокирует собственность и имущественные интересы иностранных лиц, определенных госсекретарем после консультации с министром финансов за участие в определенных видах деятельности или предоставление определенных услуг, способствующих, в частности, строительству газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

20 августа США также ввели санкции против девяти физлиц и четырех организаций из России, так как они якобы связаны с «отравлением» оппозиционера Алексея Навального. По данным Вашингтона, организации работали в области химического оружия, развивая потенциал России в данной сфере.

До этого Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию из-за «отравления» Алексея Навального.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».