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Музей Победы пригласил на праздник в честь Дня фронтовой собаки

Татьяна Плотникова

Город
Музей Победы пригласил на праздник в честь Дня фронтовой собаки
Фото: ФГБУК «Музей Победы»
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в празднике, посвященном Дню фронтовой собаки. Мероприятия пройдут в субботу, 21 августа.

Посетителей музея ожидают бесплатные групповые экскурсии с элементами исторической реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны. В антураже экспозиции кинологи и их четвероногие друзья воспроизведут боевые эпизоды времен войны.

Кинологический центр «Х-Легион» из Долгопрудного и учебно-дрессировочная площадка «Строгино» покажут работу собак различных «профессий»: истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров, спасателей.

Гости праздника увидят также современных четвероногих героев России — свои умения продемонстрируют питомцы Росгвардии и «Российского союза спасателей».

На открытой площадке пройдут многочисленные игровые мастер-классы с собаками и лекции о четвероногих питомцах. В рамках праздника состоится выставка лучших работ участников конкурса рисунков «Собаки-герои» и награждение победителей творческих состязаний, которые Музей Победы проводил ко Дню фронтовой собаки.

Начало праздника — в 14:00.

Москвичи оказались среди самых активных участников конкурса «Мой верный друг», который проводил московский Музей Победы. Творческое состязание для детей и подростков было приурочено ко Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа по инициативе московского Музея Победы.

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