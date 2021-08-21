Астроном оценил риск столкновения Земли с астероидом

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Астероид 2016 AJ193, который окажется в субботу, 21 августа, на минимальном расстоянии от Земли, не столкнется с нашей планетой. Об этом рассказал астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики Российской академии наук.

Эксперт подчеркнул, что вероятность столкновения объекта с Землей — нулевая. Это достаточно рядовое сближение с Землей астероида, которое выделяется лишь крупным размером объекта (диаметр составляет около 1,4 километра). Еленин предположил, что небесное тело образовалось во внешней области Главного пояса астероидов, но что-то вывело его из равновесия и орбита постепенно начала меняться.

Наблюдательная дуга астероида, представляющая собой промежуток времени между первым и последним его наблюдением, превышает одиннадцать лет, поэтому астрономы смогли точно рассчитать орбиту движения объекта, отметил специалист, сообщает ТАСС.

Московский планетарий сообщил, что астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле в субботу, 21 августа. В пресс-службе уточнили, что астрономический объект относится к классу потенциально опасных, отметив, что в данный момент он не должен нанести ущерб планете.

Как сообщала ранее «ВМ», заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович заявил, что прогнозируемое приближение астероида на расстояние 3,4 миллиона километров не дает поводов для беспокойства. Специалист обратил внимание, что предположительный диаметр астероида достаточно большой. При определенных обстоятельствах этот астрономический объект мог бы представлять угрозу.