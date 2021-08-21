Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В субботу, 21 августа, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса, в Подмосковье возможно от 20 до 25 градусов.

Ветер прогнозируется северный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в приземном слое воздуха останется в пределах нормы. Геомагнитный фон 21 августа прогнозируется спокойный, сообщает портал «Метеоновости».

Выходные 21 и 22 августа станут одними из последних теплых дней этим летом. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По словам специалиста, суббота и воскресенье ожидаются комфортными с летней температурой. В целом выходные в Москве ожидаются примерно такими же по погоде, как и в Подмосковье. Температура будет комфортной, а местами будут небольшие осадки.