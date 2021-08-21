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Россиянам назвали невыгодные условия при заключении кредитных договоров

Михаил Алимов

Общество
Россиянам назвали невыгодные условия при заключении кредитных договоров
Фото: freepik.com

Во время заключения кредитных договоров нередко встречаются невыгодные для заемщика условия. Чтобы их избежать, нужно внимательно прочитать договор и ознакомиться с индивидуальными пунктами, считает зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» и преподаватель Финансового университета при правительстве Кирилл Данилов.

По его мнению, нередко они противоречат действующему законодательству и буквально навязываются клиенту. Страхование займа он назвал одним из наиболее часто встречающихся подобного рода условий.

— Ни гражданским законодательством, ни... ФЗ «О потребительском кредите (займе)» не установлено обязательное страхование в случае заключения договора потребительского кредита, — рассказал адвокат.

Любые СМС-сообщения по кредиту возможно только после добровольного согласия клиента организации. Кроме того, банк не может взимать любые дополнительные комиссии за несамостоятельные услуги. По мнению Данилова, это ущемляет права заемщиков и должно признаваться недействительным, передает телеканал 360.

Недавно финансист объяснил, в чем риск досрочного погашения кредита. Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян отметил, что при досрочном погашении кредита человек совершает риск взять новый кредит с более невыгодной ставкой.

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