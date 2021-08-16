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Финансист объяснил, в чем риск досрочного погашения кредита

Виктория Сикерина

Финансы
Финансист объяснил, в чем риск досрочного погашения кредита
Фото: Пресс-служба Госдумы

Досрочное погашение кредита при отсутствии накоплений может быть опасным и рискованным действием. Об этом рассказал руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян в понедельник, 16 августа.

Специалист отметил, что при досрочном погашении кредита человек совершает риск взять новый кредит с более невыгодной ставкой.

Помимо этого, Григорян убежден в том, что инвестирование имеющихся средств для досрочного погашения кредита в низкодоходные инструменты ошибочно. Это связано с тем, что между процентами по кредиту и потенциальному доходу от депозита существует весомая разница.

— Несмотря на то что ставки по депозитам подросли вместе со ставкой рефинансирования, между процентами по кредиту и потенциальному доходу от депозита — большой провал. Конечно, существуют более доходные варианты, но они относятся уже к сложным продуктам, надо обладать определенными знаниями, чтобы получать от них прибыль, — цитирует финансиста «Российская газета».

При этом Григорян подчеркнул, что в остальном досрочно выплаченный кредит имеет больше преимуществ, чем недостатков. Также он добавил, что гасить кредит можно частями и заранее, что сокращает его сумму и срок.

13 августа стало известно, что за первые шесть месяцев 2021 года россияне сократили долю расходов на продукты до уровня, который был зафиксирован до начала пандемии коронавируса.

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