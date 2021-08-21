Современный Скейт-парк создадут на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, улица Мусоргского Карта всех событий

В пойме реки Чермянки появится спортивно-развлекательное пространство для скейтеров. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Скейт-парк организуют на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, недалеко от стадиона «Отрада». Площадь объекта составит 1,6 тысячи квадратных метров. Скейт-площадка будет разделена на зоны для новичков и профессионалов.

«Стрит-зона» с перилами для отработки скольжения по граням будет имитировать уличные препятствия. На ней также поставят грайнд бокс для скольжения по плоскостям, чтобы новички могли отрабатывать трюки.

Зона «Скейт-плаза» с разгонными горками будет рассчитана на профессиональных скейтеров. На ней установят волнообразные чаши для амплитудных тренировок и фанбокс, который позволит отрабатывать вращения, скольжение и пролеты.

На площадке также поставят парковочные места для самокатов. На данный момент на территории уже установили каркасные элементы рамп и начались работы заливке покрытия. Парк зальют высокопрочной бетонной смесью, чтобы любителям экстремального спорта было комфортно кататься и тренироваться.

Скейт-парк, зона для воркаута и памп-трек также появятся в районе Новокосино. Кроме того, здесь оборудуют детскую площадку и территорию для пикников. На территории установят фонари и высадят кустарники и деревья, предусмотрена площадка для выгула и дрессировки собак.

Работа скейт-парков в столице возобновилась на всех фестивальных площадках «Московских сезонов», 29 июля на них стартовала и ярмарка «Лето в городе». Для посетителей подготовили «праздник живота» — более сотни видов мороженого и варенья, фрукты, ягоды, угощения из разных уголков мира.

Корреспонденту «ВМ» удалось узнать, как работает скейт-парк в Вешняках после ограничений из-за пандемии коронавируса.