Дом 1928–1929 годов постройки в Большом Каретном переулке отремонтируют
Жилой дом в Большом Каретном переулке капитально отремонтируют. Его построили в 1928–1929 годах. Согласована проектная документация на проведение работ.
— Благодаря региональной программе капитального ремонта, реализующейся с 2015 года, в столице на постоянной основе модернизируются как внешний вид, так и инженерные коммуникации жилых зданий. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта шестиэтажного дома, построенного в 1928–1929 годах по индивидуальному проекту, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
В доме покрасят цоколь, стены, карнизы и откосы. Отремонтируют чердак, поменяют окна и обновят канализацию, а также другие системы коммуникации: электричество, водоснабжение и отопление.
Отремонтируют и зону входа. Сделают ступеньки менее скользкими, отремонтируют поручни и покрасят подъезды, передает официальный сайт мэра Москвы.
Недавно сообщалось, что дореволюционный дом на Волхонке капитально отремонтируют. В здании планируют обновить стены, фасады, цоколь, балконы, подвал и чердак, а также изменить внутреннюю отделку.