В Крыму назвали «злобной отрыжкой» новые украинские санкции

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Новые санкции Украины в отношении Крыма — не более чем «злобная отрыжка» и информационный шум. Об этом в субботу, 21 августа, заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

— Результат от этих санкций нулевой. Вводить санкции против крымских СМИ — это очень по-украински: затрат никаких, впрочем, как и последствий. Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом, — рассказал он.

Советник отметил, что в качестве ответных мер стоит изъять недвижимость украинских чиновников в Крыму и передать ее местным СМИ. В частности, он упомянул квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма.

— Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать. Видовую квартиру Зеленского нужно передать под студию телеканала «Крым 24», метраж позволяет, — сообщил Крючков РИА Новости.

По его мнению, другие дома украинских чиновников следует также передать СМИ полуострова, которые позже сделают из них дома отдыха и пансионаты.

Недавно совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении нескольких россиян и СМИ РФ. В частности, под санкции попали издания и люди, проживающие в Крыму, а также в ДНР и ЛНР.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».