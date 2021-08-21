Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса больше 2,5 тысячи человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в столице выздоровели от коронавируса 2544 человека. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает оперштаб Москвы.

С начала пандемии медработники города вылечили от инфекции 1 425 773 пациента.

Фото: telegram / оперштаб Москвы

За сутки в Москве выявили 1852 новых случая заболевания. В больницы с диагнозом доставили 590 человек, из них 327 подключили к аппарату ИВЛ. Умерли от коронавируса 55 пациентов, передает Telegram-канал оперштаба.

Недавно врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет к коронавирусу. По его прогнозам, это произойдет весной следующего года. Он сделал вывод на основании статистики полностью привившихся от болезни россиян: на данный момент их количество составляет около 23 процентов от всех граждан.

Для ускорения победы над пандемией и сохранения собственного здоровья и здоровья близких, стоит пройти процедуру вакцинации. 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».