Венедиктов ищет хакера, которому заплатит за попытку взлома тестового онлайн-голосования

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Неизвестному хакеру удалось обойти алгоритмы дистанционного онлайн-голосования на выборах в Госдуму РФ. За это ему полагается награда в 150 тысяч рублей, как нашедшему уязвимость. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов ищет этого специалиста, чтобы вручить заслуженный приз.

— После входа в систему онлайн-голосования он смог отказаться от одного из двух бюллетеней, предложенных всем участникам теста. То есть по аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень, что в электронном формате предполагалось невозможным. Таким образом он указал разработчикам системы онлайн-голосования на необходимость ее усовершенствования, — говорится в сообщении на сайте штаба.

Для связи организация предоставила электронную почту hacker@shtab.opmoscow.ru. От неизвестного программиста штаб ожидает описание кейса с кодом, используемым им, чтобы получить один бюллетень из двух. После этого ему вручат денежную награду.

Общественный штаб разместил это объявление во всех своих социальных сетях — если есть информация о человеке, успешно справившемся с алгоритмом голосования, просьба также писать на почту.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Недавно москвичам рассказали, где можно задать вопросы об онлайн-голосовании. Уточнить информацию можно по телефону, электронной почте, а также при помощи чат-бота на сайте mos.ru.