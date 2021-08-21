Андрей Бочкарев: Инновационный кластер «Ломоносов» в МГУ достроят в 2022 году

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство инновационного кластера «Ломоносов» на территории научно-технологического центра МГУ завершат до конца следующего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории научного центра Московского университета появится десятиэтажное здание, общей площадью 65 тысяч квадратных метров. В нем разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний. Ввод этого кластера в эксплуатацию намечен на 2022 год, — рассказал заммэра.

По его словам, на сегодняшний день подходят к концу монолитные работы по подземной части кластера — паркингу. Также идет подготовка к прокладке инженерной инфраструктуры кластера.

— Параллельно формируется детализация технологического задания в части требований по оснащению и чистовой отделке коворкинга и конференц-зала этого комплекса, — отметил глава Стройкомплекса.

Он уточнил, что в настоящее время специалисты проектируют дорожную сеть для транспортного обслуживания кластера.