Скончался третий пострадавший при взрыве гранаты на северо-западе Москвы

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Число жертв взрыва гранаты на территории столичного района Покровское-Стрешнево увеличилось до трех. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 21 августа.

По его словам, взорвалась граната Ф-1.

Ранее сообщалось о хлопке предположительно учебной гранаты, который произошел на шестом этаже дома 5 строение 1 на улице Малая набережная. В результате на месте погиб 14-летний ребенок, а еще трое человек получили травмы, в том числе 12-летний мальчик.

Позже стало известно, что в машине скорой помощи скончался пострадавший при взрыве мужчина. Кто именно стал третьей жертвой инцидента, уточняется.