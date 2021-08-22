Несколько тысяч домов подтопило в Краснодарском крае

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления, пострадали несколько тысяч домовладений. Об этом в субботу, 21 августа, рассказали в краевой администрации.

Как уточняют власти региона, в Темрюкском районе подтоплен 2541 дом в 14 населенных пунктах. Воду откачали уже из 1922 домов, 77 домов имеют разрушения. Всего было обследовано 6382 домовладений.

В Анапе обследовали 1394 дома, в плане — еще 237 домов. В Новороссийске обследовали свыше 800 домовладений, в Славянске-на-Кубани остаются подтопленными 52 придомовых территорий и 13 домов.

К откачке воды привлечены все силы и средства. В частности, в Темрюкском районе, где с 12 августа выпало до 615 миллиметров осадков, к ликвидации последствий стихии привлечены порядка 400 человек, задействованы 55 мотопомп, 40 единиц инженерной техники.

В Славянском районе последствия разгула стихии устраняют более 300 человек, 89 единиц техники, в том числе 35 стационарных насосных станций. В одном пункте временного размещения в Славянске-на-Кубани остаются 19 человек, включая шестерых детей, сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Природные бедствия, обрушившиеся на несколько регионов Российской Федерации, носят сегодня беспрецедентный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 14 августа, на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. Глава государства напомнил, что в настоящее время на юге России зачастую всего за несколько часов выпадает месячная норма осадков.