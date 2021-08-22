Власти Узбекистана зарегистрировали «Спутник V» местного производства

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В Узбекистане прошла регистрацию вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» и рекомбинантная вакцина китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

В порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.

Оба препарата будут производить на узбекском предприятии Jurabek Laboratories. При этом китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001, сообщает РИА Новости.

Для ускорения победы над пандемией и сохранения собственного здоровья и здоровья близких стоит пройти процедуру вакцинации. 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

«Спутник Лайт» могут использовать и при вакцинировании людей старше 60 лет. Разрешение на это дали эксперты, заявил в субботу, 21 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.