Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Узбекистана зарегистрировали «Спутник V» местного производства

Татьяна Плотникова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Власти Узбекистана зарегистрировали «Спутник V» местного производства
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Узбекистане прошла регистрацию вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» и рекомбинантная вакцина китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

В порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.

Оба препарата будут производить на узбекском предприятии Jurabek Laboratories. При этом китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001, сообщает РИА Новости.

Для ускорения победы над пандемией и сохранения собственного здоровья и здоровья близких стоит пройти процедуру вакцинации. 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

«Спутник Лайт» могут использовать и при вакцинировании людей старше 60 лет. Разрешение на это дали эксперты, заявил в субботу, 21 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Читайте также:
Вакцина «Спутник V»КоронавирусУзбекистан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте