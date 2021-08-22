Закон об отмене техосмотра для получения ОСАГО вступил в силу

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России в воскресенье, 22 августа, начал действовать документ, исключающий из закона о безопасности дорожного движения норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Купить полис ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение технического осмотра, можно будет с 29 августа. Прежде страхование проводилось только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного техосмотра.

Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. В числе других нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

По оценкам Банка России, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО, сообщает ТАСС.

МВД тем временем предложило отказаться от некоторых обязательных проверок при процедуре техосмотра. В частности, министерство выступило за отмену проверки коррозии элементов тормозной системы, замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, а также проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Кроме того, ведомство предложило больше не проверять наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.