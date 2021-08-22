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Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ночь на воскресенье, 22 августа, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 36 рейсов.

В Домодедове пять рейсов отменили и семь задержали. В Шереметьеве десять рейсов отменены и четыре задерживаются. В аэропорту Внуково отменили три рейса и задержали семь.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.

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