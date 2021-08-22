Музей Победы представил онлайн-программу ко Дню российского флага

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Столичный Музей Победы приглашает всех желающих на праздничную онлайн-программу, посвященную Дню Государственного флага РФ, который отмечается 22 августа.

В виртуальную выставку войдут самые креативные работы участников онлайн-флешмоба «Цвета российского флага». К акции присоединились жители 50 регионов нашей страны. Самыми активными стали участники из Воронежской, Кемеровской, Курской, Нижегородской, Тверской, Тюменской областей, Республики Крым. Триколор создавали из цветов, ягод, канцелярских принадлежностей, вязали, делали аппликации, пекли торты.

В 12:00 интернет-посетители смогут присоединиться к мастер-классу «Символ единства», во время которого сделают российский триколор из цветных бумажных салфеток. В 13:00 в онлайн-кинотеатре «Поклонка» начнется показ художественного фильма «Красная палатка».

Онлайн-программа представлена на официальном сайте Музея Победы.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников России. Он был утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Этот день не является для граждан выходным.

Президент России Владимир Путин в День флага, который отмечается в стране 22 августа, примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в Парке Победы.