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Иммунолог объяснил необходимость вакцинации от COVID-19 до осени

Татьяна Плотникова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог объяснил необходимость вакцинации от COVID-19 до осени
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россиянам следует пройти первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции до конца лета, считает иммунолог-аллерголог и телеведущий Андрей Продеус.

Медик пояснил, что успешное формирование антител после вакцинации зависит от состояния иммунной системы. Если человек болеет, прививка может ухудшить его состояние, поэтому существует правило не прививать тех, кто плохо себя чувствует.

Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, лучше вакцинироваться еще до сентября, пока не пришло время сезонных респираторных вирусных инфекций, посоветовал Продеус.

Врач уточнил в интервью радио Sputnik, что иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако иммунной системе может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью возрастает количество сезонных инфекционных заболеваний.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Более 43 миллионов человек в России вакцинировались от коронавируса, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Однако он отметил, что данной цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы перейти к клиническим испытаниям.

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