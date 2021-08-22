Названы приложения — «пожиратели» памяти смартфона

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Определенные приложения в смартфоне сильнее других «пожирают» память устройства, рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова.

Параметры приложения можно проверить в настройках, главный фактор здесь — тип приложения. Чем больше у приложения функций, тем оно тяжелее. К примеру, фонарик, завязанный на одну кнопку, займет минимум места. Наиболее «тяжелыми» приложениями являются многофункциональные, позволяющие одновременно и вызвать такси, и заказать доставку.

Также в числе «пожирателей» памяти — приложения, которым необходимо обращаться к памяти и хранить данные: чаты, музыкальные сервисы или библиотеки. В них нередко хранится по несколько копий одного объекта, поскольку крупные приложения делают несколько команд разработчиков, и каждая отвечает только за свой функционал программы.

Эксперт советует очищать память смартфона встроенными программными средствами. К примеру, у устройств Apple есть функция «Сгрузить» — в результате ее использования будет освобождено место, занимаемое этим приложением, но сохранены его документы и данные. У устройств на базе Android для очистки памяти нужно проделать следующие шаги: Настройки — Приложения — Сортировать по размеру — выбрать приложение — память — очистить данные / очистить кэш.

Также у многих приложений, которые имеют свойство «забивать» память смартфона, есть встроенные средства очистки, рассказала Гильфанова агентству «Прайм».

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